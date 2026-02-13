Se limpian los canales, al tiempo que se avanza con el plan hídrico

El concejal Leandro Spinelli recorrió los trabajos que se ejecutan en la intersección de calles 48 y 107, en el marco del plan integral hídrico que el Municipio lleva adelante junto a la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires.

“Estamos reconstruyendo los canales de las calles 48 y 56, que se extienden desde la 47 hasta su desembocadura en el canal de la 107. Esta intervención permitirá ordenar el escurrimiento de manera paralela por las dos arterias mencionadas y dar una respuesta estructural a la cuenca Este de la ciudad”, explicó el edil.

La obra apunta a revertir una problemática histórica. Las anegaciones recurrentes que afectan a ese sector cada vez que se registran lluvias intensas, sobre todo en breves períodos. Según detalló Spinelli, los trabajos en ejecución se articulan con otras intervenciones ya concretadas y con frentes abiertos en distintos puntos estratégicos.

Transformación de fondo

Entre ellas, mencionó la construcción de nuevos canales sobre la calle 112 y en 39, desde Av. Caseros hasta 112, tareas de limpieza y reconstrucción en amplios tramos del arroyo “El Pantanoso” y la construcción de un bypass que conecta el canal de 107 con su desembocadura hacia el sector de Radio Balcarce. A esto se suma la ampliación y acondicionamiento de bocas de tormenta, con el objetivo de incrementar la capacidad de escurrimiento y drenaje del sistema.

“Sabemos que aún persisten dificultades en distintos sectores de la ciudad hasta que el esquema esté concluido, pero estamos avanzando con una planificación integral que no se limita a intervenciones aisladas, sino que busca transformar de fondo la infraestructura pluvial”, remarcó.

Por último, destacó que el convenio con la Dirección de Hidráulica bonaerense permite coordinar recursos técnicos y operativos para abordar una de las demandas más sensibles de la comunidad. La expectativa es que, una vez finalizadas las etapas previstas, el sector Este cuente con un sistema de drenaje más eficiente y acorde al crecimiento urbano de los últimos años.