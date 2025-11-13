Se presentó una nueva edición de la Balcarce Cup

En la mañana de este miércoles, en la “Sala de los Intendentes” del Palacio Municipal, se realizó la conferencia de prensa donde se presentó oficialmente la quinta edición de la Balcarce Cup, certamen que se desarrollará en el predio de Los Patos Fútbol Club.

El anuncio estuvo encabezado por la subsecretaria de Deporte y Recreación, Soledad Vivio, junto a los profesores Juan Carlos Iribarren, Gonzalo Maggi y Matías Augusto, integrantes de la organización del torneo.

Durante la presentación, Vivio destacó la relevancia que tiene este evento para la comunidad: “Es un torneo hermoso, en el cual nosotros, desde la Subsecretaría, todos los años tratamos de acompañar y colaborar, sobre todo por lo que significa para Balcarce recibir tanta gente. La noticia más linda es que se ha podido casi duplicar la cantidad de equipos respecto a años anteriores. Esto le hace muy bien al deporte local y, por supuesto, queremos estar presentes apoyando de alguna manera”.

Por su parte, Iribarren, responsable principal del encuentro, subrayó el crecimiento sostenido de la competencia y el impacto positivo que genera en la ciudad.

“Estamos súper contentos por la cantidad de inscriptos. Pasamos de 55 equipos a más de 90, lo que nos sorprendió gratamente. En la categoría más chica, la 2017, ya superamos los veinte equipos. Además, este evento tiene una importancia social y económica muy fuerte, porque nos visitarán entre tres mil y cuatro mil personas por día durante los cuatro días de competencia”, señaló.

El profesor también agradeció el acompañamiento del Municipio: “Contar con la predisposición y el apoyo del ente municipal es fundamental. A veces los recursos económicos no alcanzan, pero la voluntad y la logística que nos brindan hacen la diferencia. Por eso quiero agradecerlo públicamente”.

Asimismo, expresó su reconocimiento al Consejo Escolar de Balcarce por las gestiones realizadas para que algunos clubes participantes puedan alojarse en los gimnasios de las escuelas del distrito, lo que “facilita enormemente la organización y la estadía de las delegaciones”.

La Balcarce Cup 2025 se desarrollará del 21 al 24 de noviembre, aprovechando el fin de semana largo. Según detalló Iribarren, los primeros dos días se disputará la fase de grupos; el domingo comenzarán los playoffs y el lunes se jugarán las semifinales y finales.

De igual manera, explicó que esta edición contará con la participación de clubes de distintas ciudades como, por ejemplo, Mar del Plata, Olavarría, Necochea y equipos de AFA tales como Vélez Sarfield, Estudiantes de La Plata e Independiente de Avellaneda, lo que eleva notablemente el nivel deportivo del torneo.

“No sólo crecemos en cantidad, sino también en calidad. Es un desafío muy grande, porque vamos a duplicar la cantidad de participantes, pero contamos con un equipo de trabajo de unas cincuenta personas que hace posible esta organización”, remarcó.

Otro punto destacado fue el objetivo del torneo. “Todo lo recaudado se destinará a la compra de chapas para continuar la construcción del gimnasio cubierto del club. Después del torneo, vamos a crear una subcomisión Pro Gimnasio para impulsar esta obra tan necesaria para nuestros chicos”, adelantó Iribarren.

Por último, se informó que el ingreso al predio tendrá un costo de $ 5.000 por persona y $ 2.000 por vehículo. La organización evalúa además abrir un segundo acceso para facilitar la circulación de las delegaciones.