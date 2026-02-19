Se realizan trabajos en el arbolado de Av. René Favaloro

En los últimos días, comenzó un plan de intervención sobre el arbolado del boulevard Favaloro, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y las condiciones de seguridad en la vía pública.

Las tareas consisten en la elevación progresiva de copa, un procedimiento técnico que implica retirar de manera ordenada las ramas inferiores para liberar el sector bajo del ejemplar. Además, favorece el ingreso de luz natural y el funcionamiento del alumbrado urbano.

El operativo avanza a razón de una cuadra por jornada. Actualmente los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre calles 24 y 26, en dirección hacia Plaza Libertad. Para mañana está prevista la intervención entre 24 y 22, continuando en sentido a la plaza ubicada frente a la Estación de Policía Comunal.

El plan contempla extender las acciones hasta ese espacio público y luego proseguir por avenida Gonzales Chaves, consolidando un corredor más accesible y seguro para vecinos y conductores.