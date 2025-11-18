Se realizó allanamiento por tenencia y distribución de contenido sexual infantil

Personal de la SUBDDI local, a cargo de la comisaria Maira Perrotta, realizó en horas de la mañana de este martes, un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona céntrica de la ciudad, donde se procedió al secuestro de dispositivos con capacidad de almacenamiento informático.

La medida fue ordenada por la jueza de Garantías Rosa A. Frende, del Juzgado Nº 3 de Mar del Plata, en el marco de una investigación vinculada con la tenencia y distribución por redes sociales de material con contenido sexual infantil. La causa se inició a fines de 2024 a partir de una denuncia presentada por Missing & Exploited Children, mediante reportes elevados ante la UFEDyCI.

Según fuentes policiales, los reportes con contenido inapropiado fueron detectados a través de una dirección IP asignada a un residente de esta ciudad, asociada a un perfil de la red social Facebook. Mediante tareas de investigación, personal de la SUBDDI identificó al usuario involucrado, un joven de 21 años.

Una vez certificado el domicilio del investigado, la SUBDDI obtuvo las órdenes judiciales correspondientes. Este mediodía, personal de la dependencia junto a efectivos de la EPC Balcarce cumplimentó el allanamiento en una vivienda de avenida Favaloro al 700, donde se secuestraron preventivamente dispositivos electrónicos y teléfonos celulares con capacidad de almacenamiento digital. Todo el material será remitido a sede fiscal para su análisis pericial.

El joven fue notificado de la formación de la causa y quedó a disposición de la Justicia acusado del delito de producción, comercialización y distribución de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales.