Se realizó capacitación para agentes de ARBal

En la mañana de este vienres, en la “Sala de los Intendentes”, la Agencia de Recaudación Balcarce (ARBal) llevó adelante una capacitación destinada a brindar detalles sobre las nuevas herramientas orientadas al recupero de deuda de las tasas de Red Vial y Servicios Urbanos.

Durante el encuentro, se dio a conocer el esquema de planes de pago que comenzará a regir desde el 18 de febrero, con distintas modalidades y facilidades pensadas para que los contribuyentes puedan regularizar su situación de acuerdo a sus posibilidades.

Asimismo, se recordó que continúa vigente la opción de abonar de manera online a través del sitio oficial www.arbal.gob.ar, utilizando cualquier billetera virtual. También se puede adherir las facturas a las agendas de Red Link, Pago Mis Cuentas o Mercado Pago, ampliando las alternativas disponibles y agilizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Desde ARBal remarcaron que mantenerse al día no solo evita recargos e intereses, sino que además permite acceder al beneficio por buen cumplimiento, un reconocimiento destinado a quienes cumplen en tiempo y forma.

Con estas medidas, la Agencia avanza en la modernización del sistema de cobro, facilita el acceso a herramientas digitales y promueve una mayor regularización tributaria en el distrito.

Para más información, los interesados pueden consultar el Instagram oficial @arbal.ok