viernes 13, febrero, 2026

Se realizó capacitación para agentes de ARBal

En la mañana de este vienres, en la “Sala de los Intendentes”, la Agencia de Recaudación Balcarce (ARBal) llevó adelante una capacitación destinada a brindar detalles sobre las nuevas herramientas orientadas al recupero de deuda de las tasas de Red Vial y Servicios Urbanos.

Durante el encuentro, se dio a conocer el esquema de planes de pago que comenzará a regir desde el 18 de febrero, con distintas modalidades y facilidades pensadas para que los contribuyentes puedan regularizar su situación de acuerdo a sus posibilidades.

Asimismo, se recordó que continúa vigente la opción de abonar de manera online a través del sitio oficial www.arbal.gob.ar, utilizando cualquier billetera virtual. También se puede adherir las facturas a las agendas de Red Link, Pago Mis Cuentas o Mercado Pago, ampliando las alternativas disponibles y agilizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Desde ARBal remarcaron que mantenerse al día no solo evita recargos e intereses, sino que además permite acceder al beneficio por buen cumplimiento, un reconocimiento destinado a quienes cumplen en tiempo y forma.

Con estas medidas, la Agencia avanza en la modernización del sistema de cobro, facilita el acceso a herramientas digitales y promueve una mayor regularización tributaria en el distrito.

Para más información, los interesados pueden consultar el Instagram oficial @arbal.ok

