sábado 15, noviembre, 2025

Se repara pavimento dañado

Personal de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos continúa desplegando diversos frentes de trabajo en la ciudad. Entre las tareas más relevantes figura la recomposición del pavimento en zonas donde el desgaste o el paso del tiempo hicieron necesaria una intervención integral.

En la intersección de avenida Cereijo (31) y calle 12 se abordó un nuevo tramo: la semana pasada quedó habilitado el hormigón recientemente ejecutado y, en la mañana de hoy, se avanzó con el volcado correspondiente a la mano opuesta, completando así otra etapa de recuperación vial.

Paralelamente, se mantuvo el plan de conservación de calles de tierra. En ese contexto, se trabajó en el cuadrante comprendido entre 27 y 31, y entre San Lorenzo y Maipú, garantizando mejores condiciones de transitabilidad en ese sector.

