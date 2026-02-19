jueves 19, febrero, 2026

Se repara pavimento dañado

En esta oportunidad, las tareas se concentran en una de las manos de la intersección de la avenida Suipacha (32) y calle 29, donde se procedió al desmontaje del material deteriorado para su posterior hormigonado, con el objetivo de garantizar mayor durabilidad y seguridad en la circulación. La actividad es desarrollada por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

Se solicita a los automovilistas transitar con precaución, teniendo en cuenta que el paso permanecerá habilitado únicamente por la mano opuesta hasta que se complete el fraguado del nuevo pavimento.

0
5
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.