Se repara pavimento dañado

En esta oportunidad, las tareas se concentran en una de las manos de la intersección de la avenida Suipacha (32) y calle 29, donde se procedió al desmontaje del material deteriorado para su posterior hormigonado, con el objetivo de garantizar mayor durabilidad y seguridad en la circulación. La actividad es desarrollada por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

Se solicita a los automovilistas transitar con precaución, teniendo en cuenta que el paso permanecerá habilitado únicamente por la mano opuesta hasta que se complete el fraguado del nuevo pavimento.