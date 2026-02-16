Se reparó aro de básquet en el cerro

Continúan los trabajos de reparación y mantenimiento de aros de básquet en distintos puntos de la ciudad, especialmente ante los daños ocasionados por hechos vandálicos. En esta oportunidad, las tareas se realizaron en el cerro “El Triunfo”.

La Subsecretaría de Deporte y Recreación mantiene su compromiso con la puesta en valor de los playones deportivos y demás espacios públicos. Frente a situaciones de deterioro, el Municipio interviene restaurando arcos, tableros y aros, con el objetivo de garantizar instalaciones seguras y en condiciones para el uso de toda la comunidad.