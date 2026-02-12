Se retuvieron ocho motos en operativos de control

En el contexto de los operativos de control desarrollados durante los últimos días, personal municipal trabajó de manera articulada con efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) y el Centro Operativo de Monitoreo (COM).

Como resultado, se procedió a la retención preventiva de ocho motovehículos. En tres de los casos, las unidades eran conducidas por menores de edad en inmediaciones del sector de “El Mirador”, mientras que el restante fue interceptado por carecer de la documentación obligatoria para circular.

Asimismo, se dispuso el secuestro de cuatro automóviles. Dos de ellos estuvieron involucrados en un siniestro vial y sus conductores registraron alcoholemia positiva al momento del control. Los otros dos rodados se encontraban en estado de abandono en la vía pública, generando riesgos en materia de seguridad, salubridad e higiene urbana.

Tras cumplirse los plazos establecidos por la Ordenanza Nº 97/17, se avanzó con su retiro y traslado.