Se sortearon 41 lotes para la construcción de la primera vivienda

La Dirección de Regularización Dominial llevó a cabo esta mañana, en el Teatro Municipal “Luis A. Conti”, el sorteo de 41 lotes destinados a la construcción de la primera y única vivienda, instancia de la que también surgieron 50 suplentes.

Los terrenos estarán dotados de infraestructura básica. El Municipio ejecutará la apertura y consolidación de calles, además de las redes de agua y cloacas, mientras que la provisión de energía eléctrica y el alumbrado público quedarán a cargo del sector privado.

Para esta convocatoria se registraron 129 familias de la ciudad. El procedimiento contó con la supervisión de la escribana Fiorella Cacace y se desarrolló con la presencia del intendente Esteban Reino, junto a concejales del distrito.

Durante la actividad, el jefe comunal destacó el significado de la jornada y el trabajo del área organizadora. “Para nosotros es un día muy lindo y quiero felicitar a todo el equipo de la Dirección de Regularización Dominial, porque este logro es fruto de su dedicación”, expresó.

Reino subrayó además que la generación de suelo urbano forma parte de una política pública sostenida en el tiempo. En ese sentido, explicó que los lotes no pertenecían originalmente al Municipio, pero que, a partir de acuerdos y del compromiso de ejecutar obras de infraestructura, se logró incorporarlos al programa para ponerlos a disposición de vecinos de la comunidad.

El intendente remarcó también que el proceso se desarrolla bajo criterios de transparencia y cumplimiento de la normativa vigente, establecida por ordenanza del Concejo Deliberante. “Primero se verifica que los inscriptos reúnan los requisitos y luego el Concejo autoriza la participación en el sorteo. Además, contamos con la intervención de una escribana para garantizar claridad en cada paso”, señaló.

Asimismo, valoró que este mecanismo despierta interés en otros distritos de la provincia y recordó que el Municipio ya ha concretado más de 700 adjudicaciones de lotes, lo que permitió que numerosas familias iniciaran el camino hacia la vivienda propia.

Finalmente, Reino expresó su deseo de continuar ampliando estas oportunidades. “Sabemos del esfuerzo que implica acceder a un terreno. Aunque se ofrecen a un valor muy por debajo del mercado, cada familia realiza un gran sacrificio. Ojalá podamos seguir generando más espacios y acompañando el sueño de construir un hogar”, concluyó.