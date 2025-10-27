Se trabaja en calles de tierra

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos continúa llevando adelante tareas de mantenimiento y recomposición de calles de tierra en distintos sectores del ejido urbano.

En esta oportunidad, las labores se concentran en las calles 36 y 38, en el tramo comprendido entre 9 y 11, donde el personal municipal trabaja con maquinaria vial para mejorar las condiciones de transitabilidad y drenaje.

Estas acciones forman parte del plan permanente de conservación de la red vial urbana, con el objetivo de garantizar un mejor acceso y circulación para los vecinos de los distintos barrios.