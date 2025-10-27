10.3 C
Balcarce
lunes 27, octubre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Se trabaja en calles de tierra

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos continúa llevando adelante tareas de mantenimiento y recomposición de calles de tierra en distintos sectores del ejido urbano.

En esta oportunidad, las labores se concentran en las calles 36 y 38, en el tramo comprendido entre 9 y 11, donde el personal municipal trabaja con maquinaria vial para mejorar las condiciones de transitabilidad y drenaje.

Estas acciones forman parte del plan permanente de conservación de la red vial urbana, con el objetivo de garantizar un mejor acceso y circulación para los vecinos de los distintos barrios.

0
11
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.