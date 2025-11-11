Se trabaja en caminos de la zona rural

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos intensifica las tareas de mantenimiento y recuperación de la red vial rural en diferentes zonas del Partido. En esta oportunidad, el concejal Leandro Spinelli brindó detalles sobre los trabajos que se están llevando a cabo, destacando la importancia de las intervenciones para garantizar una mejor transitabilidad y acompañar la producción local.

“Seguimos trabajando en distintos sectores de los caminos rurales de Balcarce. Puntualmente, en estos momentos estamos dando solución a tres grandes pantanos que se habían formado en el trayecto entre “La Marta” y “Lahitte”, donde estamos colocando material y realizando canalizaciones para resolver esa situación que se había vuelto crítica”, explicó el edil.

Asimismo, mencionó que se desarrollaron tareas similares en la zona de “Tres Esquinas”, con acciones orientadas a eliminar anegamientos y estabilizar el suelo en los sectores más afectados, particularmente en el “Bajo Hondo”.

Por otra parte, se efectuó un repaso general sobre la Ruta 50, en el marco del plan de mantenimiento permanente que lleva adelante la comuna. “Después de un año muy complejo, con lluvias por encima del promedio histórico, estamos logrando avanzar y normalizar tramos que durante el invierno presentaron serias dificultades”, agregó Spinelli.

Desde la Secretaría remarcaron que las cuadrillas continúan trabajando de manera planificada, priorizando los sectores más comprometidos, con el objetivo de mejorar la circulación y brindar soluciones concretas a los productores y vecinos del ámbito rural.