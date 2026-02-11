Se trabaja en la repavimentación de calle 22

En la mañana de este miércoles, la Secretaría de Obras Públicas inició los trabajos de desmontaje total del pavimento en calle 22 entre 27 y 29, en el marco de la obra de repavimentación anunciada oportunamente.

Las tareas comprenden la remoción completa de la carpeta existente para su posterior reconstrucción en hormigón, intervención que abarcará un total de cien metros lineales y permitirá optimizar de manera integral una cuadra de intensa circulación diaria. En ese sector, además de viviendas particulares, se encuentra emplazada la Escuela República Argentina, lo que genera un movimiento constante de vehículos y peatones.

La ejecución de la obra fue programada con antelación al inicio del ciclo lectivo, previsto para los primeros días de marzo, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y accesibilidad en una zona de alta demanda, especialmente durante el horario escolar.