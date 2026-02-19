Sebastián Mucci fue designado segundo jefe del Cuerpo de Bomberos

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Balcarce informó la designación de una nueva autoridad en el Cuerpo Activo, tras la renuncia presentada por motivos personales por el subcomandante Nicolás Mancini, quien se desempeñaba como segundo jefe.

De acuerdo con los protocolos estatutarios del reglamento bomberil, el Consejo Directivo de la institución —que posee las facultades para la cobertura del cargo— evaluó los antecedentes curriculares de los postulantes y resolvió de manera unánime designar como nuevo segundo jefe del Cuerpo Activo al subcomandante Sebastián Mucci (legajo 043/073).

La designación rige desde el 11 de febrero de 2026 y responde al proceso institucional previsto para garantizar la continuidad operativa del cuerpo.

Desde la entidad agradecieron el compromiso y la dedicación demostrados por Mancini durante su gestión, al tiempo que expresaron sus mejores deseos al flamante segundo jefe en esta nueva etapa de responsabilidad dentro de la institución.