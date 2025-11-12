Secuestran un arma y detienen a un hombre durante un allanamiento

En la tarde del martes, personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce, junto a efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia, llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 41 al 700.

El operativo se realizó en el marco de una orden judicial de exclusión del hogar emitida por el Juzgado de Paz local, en el contexto de un expediente por Protección contra la Violencia Familiar.

Durante la diligencia, los efectivos secuestraron una carabina calibre 22 que se encontraba dentro del domicilio. Ante el hallazgo, se dio intervención a la UFIJE de Flagrancia, que dispuso la aprehensión del morador por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

Tras cumplirse los recaudos legales correspondientes, el aprehendido recuperó la libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.