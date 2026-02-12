Secuestraron 3.000 neumáticos en inspección a una gomería de Mar del Plata

En el marco de tareas de prevención y control, personal del GTO de la Comisaría 12da, junto a efectivos de las Comisarías 3era, 5ta, 6ta, 7ma, 8va, 11era, 14ta y 16ta, y peritos verificadores departamentales, realizó una inspección integral en un establecimiento del rubro gomería, ubicado en Juan Manuel Bordeu al 12.300, en la ciudad de Mar del Plata, conforme a lo establecido por la Ley 13.081.

Durante el procedimiento se constató la existencia de 2.654 cubiertas de distintas marcas y rodados, entre ellas Pirelli, Goodyear, Michelin, Fate, Bridgestone, Firestone, Continental, Nexen, además de cubiertas para tractores, las cuales no contaban con documentación respaldatoria que acredite su legítima procedencia.

Como resultado de la inspección, fueron imputados una mujer de 60 años y un hombre de 70, responsables del establecimiento, por el delito de “Averiguación de ilícito”, con intervención de la ODCPA, a cargo de la Dra. Lorena Irigoyen, y directivas del fiscal Morán, quien dispuso la notificación de la formación de la causa y la posterior libertad, quedando las cubiertas en calidad de depósito judicial en el lugar.