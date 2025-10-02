Secuestro de vehículos por escapes ilegales y detención de un conductor con pedido de captura

La Dirección de Movilidad y Control Urbano, en el marco de los operativos de control vehicular que se vienen realizando en Balcarce, procedió hoy al secuestro de una motocicleta de mediana cilindrada y un automóvil Fiat Palio por la utilización de caños de escape no permitidos.

En paralelo, se informó que ayer, en coordinación con la Policía Comunal, se incautó otra motocicleta por falta de documentación. Al momento de la identificación, se constató que su conductor tenía un pedido de captura vigente desde 2019, acusado por “robo agravado por su comisión en poblado y en banda, por la utilización de arma de fuego y por la intervención de menores”. Tras la intervención judicial, esta persona fue trasladada a la Unidad Carcelaria de Batán por disposición del juez Dr. Alexis Simaz.

Cabe destacar que los controles se intensificarán en los próximos meses, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el respeto a las normas de tránsito. La premisa es clara: quien incumpla, será sancionado sin excepción.



