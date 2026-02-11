Siete horas de intenso trabajo para controlar un incendio en la Ruta 226

Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, bajo las órdenes del Ayudante Mayor Federico Cattaneo, trabajaron durante siete horas para sofocar un incendio que se desató en la banquina de la Ruta Nacional 226, en inmediaciones de Napaleofú.

El foco ígneo se inició en la zona de la banquina y rápidamente se propagó hacia un monte cercano, lo que demandó un importante despliegue de los servidores públicos para evitar que las llamas avanzaran y ocasionaran mayores daños.

Las dotaciones partieron del cuartel a las 19 horas de este martes y, tras intensas tareas de combate y control del fuego, regresaron a la base a las 2 de la madrugada de este miércoles.

El prolongado operativo puso de manifiesto, una vez más, el compromiso y la labor de los Bomberos Voluntarios ante este tipo de emergencias.

