Simón Silmonte campeón de la categoría Promocional de AZK

Este domingo, el piloto balcarceño Simón Silmonte obtuvo el título de la temporada 2025 de la categoría Promocional de AZK, tras finalizar en el cuarto lugar de la competencia disputada en el kartódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce.

El otro aspirante al campeonato, Lucía Acosta, terminó tercero en la final. Sin embargo, la diferencia de 20 puntos que Silmonte había acumulado antes de la largada le permitió asegurarse el primer puesto del torneo al arribar inmediatamente detrás de su rival directo.

La prueba fue ganada por Jano Vesprini, quien logró su primera victoria en el certamen en el marco del premio coronación.

Tras la carrera, Silmonte declaró a Radio 100.9 que decidió mantenerse detrás de Acosta para garantizar el campeonato. “Lo empecé a seguir. Cuando lo tuve adelante me limité a girar hasta terminar cuarto. Estoy muy contento por este logro y el año que viene vamos a seguir por el mismo camino”, expresó.