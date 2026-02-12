Simón Silmonte finalista del Lenzo Kart Challenge

El kartódromo “Juan Manuel Fangio” fue escenario el pasado fin de semana dentro de la programación de la 33ª Fiesta Nacional del Automovilismo de una importante actividad que convocó a jóvenes pilotos de todo el país, en la búsqueda de la gran posibilidad de poder estar compitiendo en Europa.

Se trata del Lenzo Kart Challenge. Lenzo Kart es una marca italiana de karts de competición fundada en 1992, conocida por fabricar chasis de alto rendimiento (como el FX1 EVO) y motores. En Argentina, este torneo busca pilotos menores de 12 años para competir gratuitamente en Italia con su equipo oficial.

Las rondas eliminatorias en nuestro país tienen 6 sedes y esta fue la primera ronda eliminatoria. Los vencedores de cada zona accederán dentro de aproximadamente 2 meses a la ronda final a diputarse en los trazados de Buenos o Zárate, lugar a definir, y el ganador posiblemente a mediados del año en curso estará viajando a Italia para correr en el Viejo Continente.

La organización provee los kartings, se equilibran los pesos y se otorga un tiempo para girar en la búsqueda de los mejores registros.

SIMON SILMONTE GANADOR

El certamen reunió a destacados exponentes de todo el país, varios de ellos con títulos a nivel nacional en la categoría Rotax, una de las disciplinas más importantes. Entre ellos se puede citar a León López, nieto del reconocido expiloto Osvaldo “Cocho” López.

Quien tuvo un comienzo de año arrollador, como para ratificar todo lo bueno hecho en 2025, fue Simón Silmonte. El piloto local fue campeón el año pasado de la categoría Promocional de la Asociación Zonal de Karting (AZK) y por ello se hizo acreedor al Fangio de Plata en la Fiesta del Deporte y luego del Premio Bordeu, en la Fiesta Nacional del Automovilismo.

Y en la pista puso de manifiesto lo bien ganado que tiene esas distinciones. Silmonte fue el ganador de esta ronda eliminatoria, en una definición emocionante, ya que superó por solamente 3/100 al marplatense Juan “Colo” Galarza, en una de las llegadas más cerradas del fin de semana, que reflejó el excelente nivel técnico y conductivo de los participantes. De esta forma Silmonte ya está en la ronda final, quedando ahora a la espera de esa convocatoria y a jugar todo en esa prueba que puede depositarlo en el karting internacional.

Más allá de lo estrictamente deportivo, fue ampliamente valorada la impecable atención y organización de las autoridades del Auto Moto Club Balcarce, quienes estuvieron al frente de la coordinación general, garantizando el normal desarrollo de la competencia y una atención destacada para pilotos, equipos y acompañantes.

Tras este exitoso arranque, la próxima fecha del certamen será en Charata (Chaco), con día a confirmar, donde continuará el proceso selectivo de un campeonato que apuesta fuerte al desarrollo de jóvenes talentos con proyección internacional.

Escribe Marcelo Urra para www.puntonueve.com.ar