Simposio de Residuos Agropecuarios y Agroindustriales: organiza el INTA

Del 4 al 7 de noviembre, la ciudad de Mar del Plata y la región serán sede del V Simposio de Residuos Agropecuarios y Agroindustriales y del IX International Symposium of Agricultural and Agroindustrial Waste Management, un evento que abordará el tratamiento y aprovechamiento de los residuos generados por el campo y la agroindustria. Las actividades se desarrollarán en el Hotel 13 de Julio, en Mar del Plata, y en la Estación Experimental INTA Balcarce.

El encuentro es organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos das Produções Agropecuária e Agroindústria (Sbera), y contará con la participación de expertos de Argentina, América Latina, Europa y Estados Unidos. Se tratarán temas como el manejo de efluentes, estiércoles y otros residuos orgánicos, y su valorización para generar bioenergía, biomateriales, biofertilizantes y bioinsumos.

Los principales ejes temáticos del simposio incluyen tecnologías para la gestión y tratamiento de residuos; valorización y aplicaciones en bioenergía, bioinsumos y biomateriales; impacto ambiental y sustentabilidad; y economía circular y marco regulatorio.

Desde la organización expresaron que el objetivo es mostrar que los residuos pueden convertirse en recursos, destacando la oportunidad que representa el evento para acercar nuevas tecnologías y procesos vinculados al sector agropecuario y agroindustrial.

Más de 300 personas ya se encuentran inscriptas, entre profesionales del sector, representantes de empresas, funcionarios públicos, académicos y productores. El programa contempla conferencias magistrales, mesas redondas, exhibiciones de innovación y tecnología, espacios de networking y una exposición dinámica a campo.

El espacio de networking, que se realizará el 5 de noviembre en el Hotel 13 de Julio, y la dinámica a campo, prevista para el 7 en el INTA Balcarce, serán de acceso gratuito. Las condiciones de participación pueden consultarse en el sitio web del simposio: www.simposioderesiduos.com.ar.

El evento cuenta con la coorganización de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata (FCA-UNMDP), la Asociación Argentina de Compostaje (ASACOMP) y la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), entre otras instituciones. Además, fue declarado de interés municipal por los municipios de General Pueyrredon y Balcarce.

Toda la información está disponible en www.simposioderesiduos.com.ar y en la cuenta de Instagram @simposioderesiduos2025.