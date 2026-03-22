Suárez sin suerte en La Plata

El piloto balcarceño Juan José Suárez no logró completar la final de la tercera fecha del TC Pista Mouras, luego de verse involucrado en un incidente en los primeros metros de la competencia que lo obligó a abandonar de manera prematura.

El representante local había llegado a la jornada decisiva con expectativas de avanzar en el clasificador, tras un desempeño regular durante el fin de semana. En la única serie de la categoría, Suárez había finalizado en la novena posición, mismo lugar que había ocupado el día sábado en la clasificación, donde su mejor vuelta lo dejó dentro del top diez.

Sin embargo, la final no se desarrolló según lo esperado. Un golpe en la rueda delantera izquierda, producto de un toque en los primeros metros de carrera, dejó sin chances al balcarceño, que debió desertar rápidamente y cerrar el fin de semana con un sabor amargo.