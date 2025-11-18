martes 18, noviembre, 2025

Talleres de macramé, telar y cuero crudo entregaron certificados

Comenzó la serie de cierre de talleres municipales, que se dictan bajo la órbita de la Subsecretaría de Cultura y Educación, mayormente en la misma sede de avenida Favaloro 785, aunque otros también fuera de esas instalaciones.

Tras la presentación del titular de la dependencia, César De Gerónimo, se procedió a la entrega de certificados reconociendo la labor de los participantes en cuero crudo, macramé y telar, a cargo de los profesores Pablo Carlón, Melina Arnesse y Raquel Sessarego, respectivamente. La iniciativa tuvo lugar en la Casa del Bicentenario.

