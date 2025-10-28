Tandil buscará superar nuevamente el récord del salame más largo del mundo en el Festival Chacinar

Tandil se prepara para una nueva edición del Festival del Salame y el Cerdo, denominado “Chacinar”, que se realizará los próximos 8 y 9 de noviembre a lo largo de la Diagonal Arturo Illia, en el acceso al Parque Independencia. Durante el evento, la ciudad intentará superar nuevamente el récord del salame más largo del mundo.

En 2024, Tandil había logrado un salame de 401,73 metros, récord que recientemente fue superado por San Andrés de Giles, que alcanzó los 469,18 metros. Para la edición de este año, en Tandil prevén elaborar un salame cercano a los 500 metros. La iniciativa comenzó en 2014 con un salame de 16 metros y desde entonces se ha ido incrementando su extensión.

La propuesta surgió a través del Consejo de la Denominación de Origen (DOT) tras obtener en 2011 la primera Denominación de Origen del país para un alimento agroindustrial. El objetivo de la iniciativa es mostrar la cadena productiva del salame de Tandil y su tradición.

Pablo Cagnoli, miembro fundador del Consejo de la Denominación de Origen, afirmó: “El Chacinar es mucho más que superar un récord; es la fiesta donde mostramos a toda la Argentina y el mundo el valor cultural del Salame de Tandil, la cadena productiva, la calidad de nuestros productos identitarios y una tradición de más de 100 años”.

Para la elaboración del salame más largo participan más de 50 personas en cada etapa del proceso, desde el embutido y el estacionamiento hasta el traslado y la degustación, utilizando cientos de kilos de carne fresca. Juana Echezarreta, presidenta del Consejo de la Denominación de Origen, indicó: “Esto es el resultado de un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Significa para nosotros poner en valor la cultura chacinera. El festival es sinónimo de Tandil y de un alimento que está en el sentimiento colectivo de los argentinos”.

Durante ambos días del festival se podrán degustar más de 10.000 porciones del salame más largo del mundo en el predio del Parque Independencia, así como en restaurantes y hoteles de la ciudad.

Además de los salames, el festival contará con una oferta gastronómica basada en platos de cerdo, como bondiolas, chorizos, porker, pechito de cerdo, matambre, carré, bifes al disco, empanadas y papas fritas en grasa de cerdo, junto con food trucks de opciones dulces y saladas, patio cervecero y coctelería. También habrá shows de música tandilera y grupos de danza. El cierre del sábado 8 estará a cargo de “Vieja Minga” y el domingo 9, de “Los Tapitas”.