Taparon mural de Fangio en Gonzales Chaves: malestar del artista Nicolás Lahitte

El mural con el rostro de Juan Manuel Fangio, pintado por el artista Nicolás Lahitte en 2019, fue cubierto recientemente en la pared de un edificio ubicado sobre la avenida Gonzales Chaves, entre calles 7 y 9.

Lahitte expresó su sorpresa y malestar a través de redes sociales, donde relató cómo se enteró del hecho: “Me acabo de encontrar con que están tapando el mural de Fangio que pinté en 2019 en ese edificio de avenida Chaves. Venía manejando y lo vi. Nadie me avisó, desde ningún lado, simplemente me lo choqué”, publicó.

El artista agregó que comprende el derecho de los propietarios del edificio a modificar la fachada, pero cuestionó la falta de comunicación: “Entiendo si los dueños del edificio decidían taparlo, porque están en su derecho. Lo que me resulta bastante chocante es que nadie mínimamente me avisara”.

Lahitte recordó además que, durante los años en que el mural estuvo visible, recibió comentarios positivos de vecinos y comerciantes de la zona. “Cada persona que me encontraba tenía palabras de elogio y admiración hacia esa pintura. Y si bien repito, entiendo si decidían taparla, me hubiera gustado saberlo”, escribió.

El artista cerró su mensaje señalando: “No me gusta quejarme, siempre trato de ser agradecido, pero hoy me siento así”.