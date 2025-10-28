10.3 C
Balcarce
martes 28, octubre, 2025
Taparon pozo en Cereijo y 12: los vecinos lo habían señalizado debido al peligro que generaba

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos continúa con el plan de mejora de la infraestructura urbana, priorizando los sectores que presentaban mayor deterioro.

En ese marco, se concretaron trabajos de recomposición en la intersección de calles 12 y 21, y actualmente se desarrolla una intervención en la confluencia de avenida Cereijo (31) y calle 12.

Durante el fin de semana, vecinos del lugar colocaron un balde con el rama para señalizar el pozo, ya que un ciclista sufrió un fuerte golpe.

