TC: Mangoni abandonó en Termas

Después de la alegría que significó la victoria en Concepción del Uruguay, Santiago Mangoni tuvo un fin de semana para el olvido en Termas de Río Hondo, donde no pudo completar la quinta fecha del campeonato de Turismo Carretera.

El piloto balcarceño nunca logró encontrar el rendimiento esperado en el auto que atiende el Canning Motorsport y eso quedó reflejado en la clasificación, donde finalizó en el puesto 48.

Sin embargo, el domingo mostró una leve recuperación en la tercera serie. Allí, “el gigante” consiguió avanzar posiciones hasta arribar en el décimo lugar, lo que le permitió largar la final con el objetivo de seguir escalando en el clasificador.

Ya en competencia, Mangoni venía girando entre los treinta mejores y buscaba continuar su remontada, pero la fortuna no estuvo de su lado. Promediando la vuelta 8 intentó evitar un toque protagonizado por Ignacio Faín y Marcos Quijada, aunque terminó sufriendo un despiste que le ocasionó inconvenientes en la dirección de su unidad, obligándolo finalmente al abandono.

La final quedó en manos de Mariano Werner, mientras que Mangoni terminó ubicado en el puesto 52 del clasificador general, resignando puntos importantes en la lucha por meterse entre los doce mejores del campeonato.

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará el 30 y 31 de mayo en el autódromo “Oscar Cabalén”, ubicado en Villa Parque Santa Ana, provincia de Córdoba.