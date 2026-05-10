Falleció el comisario mayor (RE) Enzo Gasparini. Cumplió funciones en Balcarce

El fallecimiento del comisario mayor (RE) Enzo Gasparini generó profundo pesar entre ex compañeros, integrantes de las fuerzas de seguridad y vecinos de Balcarce que lo conocieron durante sus años de servicio en la ciudad. Tenía 61 años y murió este sábado luego de atravesar complicaciones de salud derivadas de un ACV sufrido tiempo atrás, situación por la cual permanecía internado desde hacía varios meses.

Gasparini desarrolló una extensa trayectoria dentro de la Policía de la provincia de Buenos Aires y tuvo un paso destacado por Balcarce al desempeñarse como jefe de la SubDDI local entre los años 2012 y 2014.

Durante su gestión al frente de la dependencia encabezó distintos procedimientos resonantes. Entre ellos, se destacó un importante operativo realizado en 2014 que permitió el secuestro de vehículos de alta gama con documentación apócrifa y pedido de captura. Además, lideró diversas investigaciones vinculadas al narcotráfico y delitos complejos.

Quienes compartieron funciones con él lo recuerdan como un hombre comprometido con su labor dentro de la fuerza policial y con una marcada vocación de servicio.

La noticia de su fallecimiento provocó numerosas muestras de dolor y reconocimiento hacia quien dejó una huella en su paso por la fuerza y particularmente en la comunidad balcarceña.