TC: Santiago Mangoni correrá para el Canning en 2026

El Canning Motorsport transita un año con presencia en la pelea del campeonato de Turismo Carretera con Agustín Canapino y con varios pilotos ubicados en posiciones destacadas en TC y TC Pista. Con la mirada puesta en 2026, el equipo comienza a definir su alineación.

Gustavo Lema, director de la escudería, explicó el proceso de armado del plantel para la próxima temporada. Señaló que el fin de semana será clave para dialogar con los pilotos y evaluar el presupuesto y el costo operativo. Confirmó que para el Turismo Carretera 2026 cuenta con Agustín Canapino, Santiago Mangoni y Juan Bautista Damiani. Además, indicó avances en las conversaciones con Santiago Álvarez, Valentín Aguirre, Juan Cruz Benvenuti y Gastón Iansa, mientras continúa la gestión para asegurar el presupuesto.

Sobre el desarrollo técnico, Lema informó que el equipo trabaja en un chasis de Torino y analiza la posibilidad de armar un Toyota. También posee una Dodge que planea poner en marcha. Estas unidades, con matrícula de categoría, están dentro del plan de reconversión a la nueva generación.

Para la próxima temporada, el Canning Motorsport desembarcará en el Turismo Nacional APAT. Lema confirmó la presencia de Jeremías Olmedo y la incorporación de Salvador Muñoz como socio también en el TC. Además, sostuvo que mantiene conversaciones con Canapino, quien inició un proyecto con otro equipo, con la intención de integrarlo al programa del TN.