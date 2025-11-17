Trazabilidad electrónica bovina: disertará un funcionario nacional

A partir del 1° de enero de 2026, cada ternero o ternera que nazca en el país deberá incorporar un dispositivo electrónico que permitirá su seguimiento desde la cría hasta la faena. La medida fue establecida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) mediante una resolución que fija las pautas para la implementación del Sistema Nacional de Identificación Electrónica de Animales en bovinos, bubalinos y cérvidos.

Sobre este tema disertará el miércoles 19, a las 19.30, en el salón Cincuentenario de la Sociedad Rural de Balcarce, el médico veterinario Silvio D. Marchetti, director nacional de Producción Ganadera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La exposición se centrará en la “Aplicación de la trazabilidad electrónica y acceso a la información”.

La Sociedad Rural local, organizadora de la actividad, invita a productores y profesionales vinculados a la producción ganadera a participar del encuentro.