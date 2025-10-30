Trekking solidario el domingo: organiza Haciendo Senderos

La agrupación Haciendo Senderos organizará este domingo 2 de noviembre un trekking solidario por la sierra “La Barrosa”. La actividad comenzará a las 9:30 y tendrá como punto de partida el árbol más antiguo de la ciudad, ubicado en calle 62 y 47.

Ese ejemplar, un “Ciprés Lambertiana”, fue plantado en 1885 por la familia Roberto y cuidado por Antonio hasta sus últimos días. El Concejo Deliberante lo declaró de interés patrimonial y colocó un cartel que indica el origen de la especie.

Todo lo recaudado con la caminata será destinado al equipo de básquet femenino del Club Ferroviarios. La inscripción tiene un valor de 10.000 pesos, con un precio especial para grupos familiares.

Oscar Laforgía, Iván Cuenca y Celeste Altamirano visitaron los estudios de Radio 100.9 para invitar a la comunidad a participar. “Nuestra tarea es ser solidario. Haciendo Senderos tiene como objetivo acompañar a distintas instituciones. Hoy vimos la necesidad de apoyar el deporte y colaborar de alguna manera con el equipo de básquet femenino que nos representa en la Liga de Mar del Plata”, expresó Laforgía.

Por su parte, Cuenca explicó que quienes participen deberán llevar ropa cómoda y algo para almorzar en la parte alta. “El sendero que vamos a hacer es relativamente nuevo. Es angosto y seguramente nos vamos a encontrar con algo de barro por las condiciones del clima y también propio de la sierra. Pero es un camino muy lindo, digno de ser comparado con cualquiera del país por su belleza”, señaló.

Altamirano destacó el trabajo del equipo local, integrado actualmente por diez jugadoras. “Todas aquellas mujeres que quieran jugar al básquet se pueden acercar al Club Ferroviarios. No importa si saben jugar o no. Lo importante es ir aprendiendo y generando un grupo más amplio”, indicó.

La jornada se realiza en torno al 9 de noviembre «Día del Senderismo».