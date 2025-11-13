Tres adolescentes de 17 años demorados por pintar las paredes del Banco Galicia

En las últimas horas, personal policial, intervino tras un alerta del Centro de Monitoreo por la presencia de jóvenes que realizaban pintadas con aerosol en la fachada del Banco Galicia, ubicado en la intersección de calles 18 y 19.

Mediante el seguimiento de las cámaras del COM, los efectivos interceptaron a tres adolescentes de 17 años en calle 14, entre 17 y avenida Del Valle. Luego de constatar los daños, fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial.

Por disposición de la UFIJE N°1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, los menores fueron notificados de la formación de causa por el delito de «daño» y, tras cumplirse los recaudos legales, entregados a sus progenitores.

Desde el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño se avaló el procedimiento y se solicitó remitir copia de las actuaciones para una posterior entrevista con los adolescentes y sus familias.