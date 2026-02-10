Tres demorados por faena clandestina y tenencia ilegal de arma de fuego: llevaban 350 kg de carne

En las últimas horas, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) Balcarce procedió a la interceptación de una pick-up Chevrolet D20 en un camino rural que conecta la Ruta Provincial 55 con el Paraje Bosch. En el vehículo se desplazaban dos mayores de edad y un menor, todos oriundos de la ciudad de Balcarce.

Al inspeccionar la caja de carga, los efectivos constataron que transportaban carne recientemente faenada, acondicionada en bolsas de nylon, con un peso total aproximado de 350 kilogramos. Asimismo, se halló una carabina marca F.M., calibre .22, sin la documentación correspondiente para su tenencia y traslado.

Ante esta situación, se dio intervención a la UFI de Delitos en Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro, quien dispuso la aprehensión de uno de los mayores por el delito de Tenencia de Arma de Fuego de Uso Civil, ordenando que, cumplidos los recaudos legales, sea alojado en la Unidad Penal N.º 44 de Batán. En tanto, el otro mayor y el menor recuperaron la libertad.

Respecto al animal faenado, se iniciaron actuaciones por averiguación de ilícito, disponiéndose además la intensificación de las tareas investigativas para establecer la propiedad del animal y el damnificado.

Con el transcurrir de las primeras horas de la mañana de este martes, se logró identificar al propietario del animal sustraído, determinándose que el mismo fue faenado en un establecimiento rural lindante. Notificada la fiscal interviniente, dispuso la realización de actuaciones complementarias y la elevación de las actuaciones a sede fiscal para el miércoles 11 del corriente mes y año. En ese marco, se recepcionarán declaraciones testimoniales a la víctima del hecho y al propietario del establecimiento rural donde se habría dado muerte al animal, quedando restos esparcidos en el potrero, para luego ser despostado, embolsado y cargado con fines de comercialización clandestina.

Cabe destacar que, al establecerse la existencia de una víctima concreta, la investigación dio un giro en la causa, por lo que la carátula podría ser modificada en los próximos días a “Abigeato Agravado”. Además, la pesquisa no solo involucra a los tres masculinos identificados, sino también al puestero del establecimiento donde se constató la faena, quien resulta ser progenitor del menor involucrado.