Última campaña de aparatos eléctricos y electrónicos

La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales invita a la comunidad a participar de la última campaña del año de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre, en horario de 8:30 a 13 en la plaza Libertad.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercar dispositivos y artefactos eléctricos y electrónicos en desuso, como computadoras, monitores, impresoras, televisores, celulares, electrodomésticos pequeños, routers, radios y demás equipos similares.

El objetivo de esta iniciativa es promover la correcta disposición de los residuos electrónicos, evitando que terminen en basurales o espacios naturales, y fomentar el reciclaje y la recuperación de materiales reutilizables como metales, plásticos y componentes electrónicos.

Estas campañas, que se realizan a lo largo del año, forman parte del compromiso del Municipio de Balcarce con la gestión responsable de los residuos y la educación ambiental de la comunidad.

En caso de lluvia, la actividad será suspendida y reprogramada.