viernes 20, marzo, 2026

Un abuelo tapa los pozos de la calle ante la falta de respuesta del Municipio

Un hecho que mezcla solidaridad e indignación se registró en las últimas horas en la ciudad, donde un abuelo de unos 75 años decidió tomar la iniciativa ante la falta de respuestas.

La imagen fue captada por un vecino en la esquina de calles 21 y 2, donde el hombre, por sus propios medios, comenzó a tapar los pozos que dificultan la circulación en el lugar.

Según relataron vecinos a Puntonueve Noticias, desde hace tiempo una máquina dejó de pasar por la zona, lo que provocó el deterioro de la calle y la formación de baches.

Ante esta situación y la ausencia de respuestas por parte del Municipio, el abuelo cargó una carretilla con tierra y se dispuso a rellenar los pozos, buscando mejorar las condiciones de transitabilidad.

“Hace rato que la máquina no pasa. Esto nos provoca indignación, porque es el Municipio el encargado de realizar estas tareas y no un abuelo. Cumplimos con nuestras obligaciones tributarias, pero estamos un poco olvidados los vecinos del sector”, expresó una vecina, reflejando el malestar de quienes viven en la zona.

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