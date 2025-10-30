Un joven de 18 años fue aprehendido por circular en una moto con pedido de secuestro

Efectivos de la Estación de Policía Comunal de Balcarce aprehendieron a un joven de 18 años que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro, tras una breve persecución por calles de la ciudad.

El hecho ocurrió cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas observó a dos hombres a bordo de una moto en Av. Cereijo (31) y 4. Al intentar identificarlos, los ocupantes aceleraron y se dieron a la fuga, iniciándose una persecución que finalizó en calle 33 entre 6 y 8. En ese lugar, los sospechosos abandonaron el rodado en la vía pública e intentaron escapar a pie.

Uno de ellos fue interceptado y aprehendido en inmediaciones de Av. Cereijo y 8. Al verificar los datos del vehículo, una Honda XR 150 cc sin patente colocada, se constató mediante el sistema informático policial que registraba pedido de secuestro activo desde el 24 de agosto de 2023, solicitado por la Comisaría Cuarta de Tandil.

El caso fue puesto en conocimiento del fiscal de Flagrancia, Dr. Layus, quien avaló la aprehensión y dispuso el secuestro del rodado. Cumplidos los recaudos legales, el joven recuperó la libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.