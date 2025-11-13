Un menor herido en violenta colisión

Antes de la hora 14 de este jueves se registró una fuerte colisión en la intersección de avenida Del Valle y calle 6, donde dos vehículos terminaron sobre la vereda.

En circunstancias que se investigan, chocaron un Renault 9 y un Fiat Punto. Como consecuencia del impacto, un menor habría sufrido golpes y contusiones.

Ambos rodados presentaron daños materiales. Una unidad de rescate de los Bomberos Voluntarios acudió al lugar para asistir a los involucrados. En el sitio también trabajó personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal.