Un vehículo circuló sobre una reparación de asfalto fresco

El equipo de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos completó en la jornada de ayer la pavimentación de un nuevo tramo de 80 metros sobre la avenida Suipacha (32), entre calles 41 y 43. Se trata de una mejora significativa que no solo beneficia directamente a los vecinos del sector, sino que también optimiza la circulación vehicular en toda la zona.

No obstante, pocas horas después de finalizar los trabajos, un vehículo circuló sobre el asfalto fresco, dejando huellas visibles y provocando daños en parte del material recientemente colocado.

Desde el área municipal se remarcó que cada obra implica inversión, tiempo y el esfuerzo de muchas personas, y que los actos de irresponsabilidad no afectan únicamente al Municipio, sino a toda la comunidad.

«Cuidar lo público es una responsabilidad compartida. El respeto y la conciencia ciudadana son fundamentales para garantizar que las mejoras impulsadas perduren en el tiempo y continúen beneficiando a todos los balcarceños», enfatizaron desde el área.