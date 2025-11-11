Una mujer fue aprehendida tras intentar ingresar a un comercio

En la tarde de este lunes, personal de la Estación de Policía Comunal intervino ante un intento de robo en un local comercial ubicado en calles 19 y 20.

El propietario del comercio advirtió, a través de las cámaras de seguridad, que una mujer había roto el vidrio de una ventana lateral y estaba intentando forzar una reja perimetral para ingresar al lugar. Inmediatamente dio aviso a la policía, que acudió al sitio y aprehendió a una joven de 27 años que aún se encontraba en el lugar.

Por disposición de la UFIJE de Flagrancia, se ordenó su aprehensión por «tentativa de robo» y, cumplidos los recaudos legales, fue trasladada a la Unidad Penal N°50.