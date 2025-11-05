Valentín Martínez campeón nacional en Pastelería: trabaja junto a Damián Betular

El joven Valentín Martínez, de 21 años, se consagró campeón nacional en Pastelería en el certamen organizado por el Sindicato de Pasteleros de Capital Federal, que reunió a participantes en las categorías de estudiantes y profesionales.

Martínez cursa el último año de la Licenciatura en Gastronomía y actualmente trabaja junto al reconocido chef Damián Betular en “Betular Pâtisserie”. En diálogo con Radio 100.9 expresó su satisfacción por el logro y el momento que atraviesa: “No es fácil desarrollarse en la vida con lo que a uno le gusta. Estoy estudiando Licenciatura en Gastronomía, que es para administrar empresas gastronómicas, y dentro de eso tengo materias de cocina salada y pastelería. Yo me orienté y trabajo más en lo que es pastelería”.

La competencia incluyó una etapa de selección en la que Martínez presentó su postulación en agosto y fue elegido en septiembre entre los ocho estudiantes que disputarían la final. En la instancia decisiva, tuvo que elaborar tres tortas iguales: una para la presentación en buffet, otra para degustación del jurado y una tercera destinada a la organización, que la evaluó en peso, tamaño y reglamento antes de ofrecerla a los invitados.

Aunque su intención inicial era realizar un postre Balcarce, optó finalmente por una reinterpretación de la torta Leguizamo, creada en la Confitería El Molino. “El desafío era poder hacer esa torta, pero reversionada, cambiándole la forma y la textura. Estoy muy feliz del resultado. Tuve que trasladar todo al evento y ensamblar allí las preparaciones que el reglamento permitía llevar adelantadas”, explicó.

El resultado le permitió obtener el título nacional. “Para mí fue como un broche de oro. Estoy casi terminando la carrera y amando día a día lo que hago”, afirmó.

Sobre su trabajo junto a Damián Betular, agregó: “Es un placer poder estar trabajando con Damián. Él también es del interior como yo. Es un profesional increíble y muy buena persona. Es muy exigente y eso nos hace bien a todos los que amamos la pastelería”.



