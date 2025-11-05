Vecinos utilizan redes sociales para exigir mayor control y presencia policial ante hechos de inseguridad

Un grupo de vecinos de Balcarce elevó un petitorio en redes sociales, dirigido a la Municipalidad, al Concejo Deliberante y al Intendente Municipal, a la Fiscalía, al Juzgado de Menores y a la Defensoría del Pueblo.

Según expresaron en el posteo, el objetivo es denunciar “la creciente presencia de hechos delictivos protagonizados por menores” y solicitar “medidas urgentes y concretas que garanticen la seguridad y protección de la comunidad”.

El texto, firmado sin revelar identidades “por razones de seguridad”, incluye una serie de puntos en los que se reclaman acciones específicas.

Entre ellas, los vecinos piden el incremento de la presencia policial y del patrullaje en horarios y lugares considerados críticos, la creación de una Mesa Local de Seguridad con participación de vecinos, policía, municipio y representantes del área de Niñez, además de la exigencia de que “los padres o familiares a cargo se responsabilicen de los menores que ejercen la delincuencia”.

Asimismo, solicitan una investigación y respuesta efectiva ante denuncias por robos, daños de propiedad e intimidaciones, con información periódica a la comunidad sobre las acciones tomadas.

El petitorio también contempla la instalación de iluminación y cámaras en los puntos de mayor incidencia y la difusión pública de los plazos y responsables de las medidas que se implementen.

El documento concluye con un mensaje de reclamo ante la reiteración de hechos delictivos: “Ya estamos cansados de que los mismos de siempre se salgan con la suya”.