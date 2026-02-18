miércoles 18, febrero, 2026

Vehículo chocó contra camión estacionado

Un siniestro vial se registró en la mañana de este miércoles en la avenida Suipacha (32), entre calles 21 y 23, cuando un automóvil terminó impactando contra un camión que se encontraba estacionado.

El hecho ocurrió cuando una mujer, que conducía un Toyota Etios, perdió el control del rodado y finalizó su recorrido contra la parte trasera del transporte de mayor porte.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas y el episodio dejó únicamente daños materiales en los vehículos involucrados.

En el lugar trabajó personal de Tránsito, que llevó adelante las actuaciones correspondientes, y efectivos de la Estación de Policía Comunal. La conductora del Etios resultó ilesa.

