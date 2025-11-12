miércoles 12, noviembre, 2025

Violento accidente: dos heridos

Poco después de las 17:30 de este miércoles se registró un fuerte accidente de tránsito en la intersección de calles 17 y 4. Por causas que se intentan establecer, colisionaron un Fiat Siena, afectado al servicio de remis, y un Ford Ka.

Como consecuencia del impacto, el Ford Ka se desplazó varios metros sobre la vereda y terminó chocando contra el paredón de una vivienda.

Las dos personas que viajaban en ese vehículo debieron ser asistidas por una ambulancia del SAME y trasladadas al Hospital Municipal “Felipe A. Fossati”.

El Ford Ka sufrió importantes daños materiales. En el lugar trabajó personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal.

