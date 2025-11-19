Vóley: Se desarrolló octavo encuentro en la E.P N°13

El último fin de semana se desarrolló en el gimnasio de la Escuela Primaria N° 13 “Independencia Nacional” el octavo encuentro del año organizado por la Escuela Municipal de Vóley. Cabe destacar que desde el mes de julio la Subsecretaría de Deporte colabora en la formación y organización de algunos equipos conformados por alumnos avanzados de colegios secundarios de manera que participen a los torneos realizados.

En este último, participaron más de setenta jugadores de ambos sexos distribuidos en los equipos de la Subsecretaría, Amigos Unidos, Ferroviarios y otros equipos más que hoy en día juegan en nuestra ciudad.

El profesor Juan Carlos Silva expresó que “estamos muy contentos por cumplir con el objetivo de fomentar el deporte en nuestra ciudad pudiendo agrupar a los distintos equipos en nuestros torneos”.

Asimismo, agradeció a todas las personas que participan de los torneos, a los directivos de la Escuela N° 13 y a la Subcomisión de Padres del colegio por permitirles concretar los encuentros en dicha institución.