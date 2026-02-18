Vuelco en camino vecinal con dos heridos

Un vuelco con dos heridos se registró poco después de las 18:30 de este martes en un camino vecinal, en la zona de Ruta Provincial 55 en cercanías con la Ruta Provincial 50, en el sector conocido como la bajada del Palo Blanco, a metros de un arroyo.

Por causas que son materia de investigación, el conductor de un Renault Logan perdió el control del rodado, terminó volcando y finalizando el recorrido dentro de un campo, lo que motivó la intervención de los Bomberos Voluntarios para asistir a los ocupantes.

Al arribar al lugar, el personal desplegó el protocolo de rescate y procedió a la extracción de los dos hombres, ambos oriundos de Mar del Plata, que presentaban distintos golpes como consecuencia del impacto.

Posteriormente, los heridos fueron trasladados en una ambulancia de Bomberos al Hospital Municipal Felipe A. Fossati. Según pudo saber Puntonueve Noticias, uno de los accidentados ingresó caminando al nosocomio, mientras que el otro, con lesiones de mayor consideración, debió hacerlo en camilla.

En el lugar trabajaron además efectivos policiales, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.