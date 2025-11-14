Vuelco en Ruta Nacional 226: dos personas resultaron con heridas

Un transportista que circulaba por el kilómetro 86 de la Ruta Nacional 226 alertó a los servicios de emergencia sobre un vuelco ocurrido en ese sector.

Bomberos Voluntarios y una ambulancia del SAME acudieron al lugar, donde un vehículo Volkswagen Suran que se desplazaba en dirección Balcarce–Tandil perdió el control y terminó volcando.

Dos personas que viajaban en el rodado resultaron con heridas de distinta consideración. Tras recibir asistencia en el lugar, fueron trasladadas al Hospital Felipe A. Fossati.

En el hecho intervino personal de Seguridad Vial. El roda sufrió una destrucción total.