Ha dejado de existir en nuestra la Sra. María Isabel Colavita de Melucci. Sus restos son velados y luego cremados. Casa de duelo: Av. Cereijo (31) N° 341 Servicio de Casa Boccia. Calle 13 entre 14 y 16. Tel: 42-2138. Comparte esto: Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... 15 septiembre, 2025 0 8 Deportes Básquet: dos victorias en Tandil para La Escuela Municipal de Básquet Ariel - 15 septiembre, 2025 Interés General El «Club después del cole» celebró su 9º aniversario Ariel - 15 septiembre, 2025 Necrológicas Necrológicas Automovilismo TC: Ganó Canapino. Mangoni fue tercero en San Luis Deportes Boca sigue en la cima del torneo local de fútbol Automovilismo Diego Petrantonio ganó por primera vez en la Monomarca Fiat @puntonuevebalcarce 5.633 Seguidores Seguir