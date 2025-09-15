10.3 C
Balcarce
lunes 15, septiembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Ha dejado de existir en nuestra la Sra. María Isabel Colavita de Melucci.

Sus restos son velados y luego cremados.

Casa de duelo: Av. Cereijo (31) N° 341

Servicio de Casa Boccia. Calle 13 entre 14 y 16. Tel: 42-2138.

0
8
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.