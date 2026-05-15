Rocío Lemmo se consagró subcampeona mundial de LongCasting en Italia

La deportista balcarceña Rocío Lemmo volvió a destacarse a nivel internacional al obtener la medalla de plata junto al Equipo B de la Selección Argentina durante el 28º Campeonato Mundial de LongCasting FIPS-M, que se desarrolla en Tirrenia – Coltano, Italia.

La representante local compitió en la categoría Ladies de 125 gramos de plomada, disciplina en la que el conjunto argentino logró el segundo puesto en la suma total de puntos frente a algunas de las mejores lanzadoras del mundo.

El certamen reunió a la élite internacional del lanzamiento de pesca deportiva y contó con una fuerte presencia de competidoras italianas, reconocidas por su experiencia y trayectoria en esta especialidad. A pesar de la exigencia y el alto nivel competitivo, la delegación nacional tuvo una actuación sobresaliente que le permitió quedarse con el subcampeonato mundial en la categoría.

Además del logro obtenido por el Equipo B, la participación argentina tuvo otro motivo de celebración: en el acumulado general de categorías, la Selección Argentina se consagró campeona del mundo, reafirmando el gran presente que atraviesa el país en la disciplina.

Para Lemmo, el resultado representa un nuevo paso en una carrera construida a base de esfuerzo, entrenamiento y perseverancia. La balcarceña ya había conseguido una medalla de bronce en la edición anterior del campeonato mundial y este año logró mejorar su desempeño al alcanzar la presea de plata.

Desde la Subsecretaría de Deporte destacaron el compromiso de la atleta y el sacrificio realizado para poder viajar y representar a Balcarce, a la provincia y al país en una competencia de máximo nivel internacional.

Con esta nueva actuación, Rocío Lemmo vuelve a posicionarse entre las principales exponentes argentinas del LongCasting y suma otro importante reconocimiento para el deporte balcarceño en el ámbito mundial.