¿Concejales de 18 años? Un proyecto libertario abre el debate en la provincia de Buenos Aires

La posibilidad de que jóvenes de apenas 18 años puedan ocupar una banca en un Concejo Deliberante comenzó a instalarse con fuerza en la provincia de Buenos Aires tras la presentación de un proyecto de ley impulsado por el diputado bonaerense de Pablo Morillo. La iniciativa propone reducir de 25 a 18 años la edad mínima para ser elegido concejal en cualquier municipio bonaerense.

La propuesta forma parte de la batería de proyectos de reforma política promovidos por La Libertad Avanza y ya comenzó a generar posiciones encontradas entre dirigentes juveniles, referentes políticos y sectores que consideran que el debate excede una simple cuestión etaria.

“Con Milei, los jóvenes vinieron a cambiar la política. Este proyecto les abre la puerta para hacerlo desde adentro”, sostuvo Morillo al defender la iniciativa. Según el legislador, el cargo de concejal es “el más cercano al ciudadano de a pie” y consideró que los jóvenes tienen una mirada distinta sobre la realidad municipal y los desafíos actuales.

Además, destacó que permitir el acceso de jóvenes mayores de 18 años “fortalece la democracia local”, impulsa una renovación generacional y aporta una visión “nativa digital” en la gestión pública.

En la misma línea se expresó Sebastián Acuña, quien remarcó que actualmente ya existen dirigentes jóvenes ocupando bancas en distintos distritos bonaerenses.

“Este proyecto busca consolidar algo que ya es una realidad: La Libertad Avanza es un espacio impulsado por jóvenes, donde la juventud empuja, construye y lidera el cambio político en toda la provincia”, afirmó.

Experiencias jóvenes en la política

Aunque hoy la legislación provincial impide que menores de 25 años sean concejales, en los últimos años aumentó la presencia de dirigentes jóvenes en los deliberativos bonaerenses.

Uno de los casos más representativos es el de Rocío Tedesco, quien en 2024 se convirtió en la concejal más joven de la provincia al asumir una banca en el Partido de La Costa con 27 años.

Tedesco se mostró a favor de discutir una baja en la edad mínima, aunque planteó reparos sobre si los 18 años son suficientes para asumir semejante responsabilidad.

“Me parece que hay que bajar la edad para poder representar. Habría que evaluar si a los 18 uno puede tener la preparación suficiente”, señaló. Sin embargo, consideró que la falta de experiencia no necesariamente es una barrera definitiva porque “todos los concejales tienen equipos de asesores”.

La dirigente radical también aseguró que históricamente a la juventud “le cuesta encontrar espacios” dentro de la política tradicional y sostuvo que las nuevas generaciones debieron “entrar a los codazos” para lograr representación.

Apoyo con advertencias

Desde el gobierno bonaerense también hubo señales favorables al debate. Ayelén López consideró importante ampliar los espacios de participación juvenil y recordó la experiencia del voto joven desde los 16 años.

“En ese momento también se decía que los jóvenes no estaban preparados para votar. Nosotros creemos que sí, que también están preparados para gobernar y representar”, afirmó.

No obstante, López planteó algunas advertencias sobre el proyecto. Una de ellas tiene que ver con un posible vacío legal: bajo determinadas circunstancias, un concejal puede asumir como intendente, lo que abriría la posibilidad de que una persona de 18 años quede al frente de un municipio.

Además, sostuvo que el debate no debería limitarse únicamente a la representación política juvenil sin atender otras problemáticas que atraviesan a los jóvenes.

“Hoy más del 60% de los pibes y las pibas son pobres. Tenemos que priorizar otras discusiones para que esto no quede en una ley vacía”, expresó.

También cuestionó al gobierno nacional por la situación universitaria y aseguró que muchos jóvenes hoy se movilizan en defensa del financiamiento educativo y otros derechos.

Mientras tanto, el proyecto promete instalar una discusión de fondo sobre la participación política de las nuevas generaciones, los límites de la representación y el lugar que la juventud ocupa dentro de la estructura tradicional de poder en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: La Tecla