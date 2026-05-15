Ganó Ferroviarios en el debut del Torneo Regional Amateur

Ferroviarios tuvo un buen debut en el Torneo Regional Amateur (Pre Federal) 2026 al vencer este jueves por 2 a 0 a Ministerio de Quequén, en el encuentro disputado en su cancha de avenida Primera Junta (1) y calle 2.
Los goles del conjunto balcarceño fueron convertidos por Fernando Telechea e Ignacio “Tiky” Ayala, en el marco de la primera presentación del elenco de la “Estación” en el certamen organizado por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.
Además del triunfo, el partido marcó un momento significativo para Ferroviarios, ya que fue su primer compromiso regional oficial como local en su estadio.
El encuentro correspondió al Grupo 7 del certamen, que otorga plazas para el Torneo Federal Amateur 2026/2027.
La próxima presentación del conjunto local será como visitante frente a Deportivo La Dulce, con día y horario a confirmar. En esa jornada tendrá fecha libre Ministerio de Quequén.